Recibe una invitación de boda de su exnovio tras romper hace dos meses: esta es su reacción

Hans Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia la reacción de una joven que recibe la invitación de pareja de su expareja, con el que rompió hace dos meses. "Como vemos en el vídeo, no tiene audio porque la joven está llorando y no puede hablar", explica el presentador de Aruser@s, que afirma que "el ex en tan solo dos meses ya se está casando con otra".

"Qué feo, me parece de una poca vergüenza increíble que, encima, has encontrado pareja y te vas a casar, cosa que no has hecho con ella", afirma indignada Angie Cárdenas en el vídeo, donde Hans Arús reflexiona: "Yo creo que no ha encontrado pareja, sino que le estaba poniendo los cuernos desde hace meses".