Así es el segundo vestido de novia de Stella Banderas con el que bailó con Antonio Banderas

Antonio Banderas y su hija, Stella, protagonizan la portada de la revista 'Hola' en la que aparecen bailando en la boda de la joven con Alex Gruszynski en Valladolid.

Tras una primera portada en la que posaba con su primer vestido de novia, Stella Banderas vuelve a aparecer junto a su padre, el conocido actor Antonio Banderas, en la revista 'Hola'. Sin embargo, ahora la imagen es muy diferente. Y es que en la primera portada aparecían ambos posando a cámara junto al novio, Alex Gruszynski, y la madre de la joven, la también actriz, Melanie Griffith.

No obstante, en esta segunda portada, solo salen Stella y Antonio Banderas, que aparecen bailando de la mano. Además, la hija de los actores de Hollywood sale con su segundo vestido de novia, como se puede ver en el vídeo principal de esta noticia. "Pactaron una muy buena exclusiva", destaca Tatiana Arús al recordar que ya llevan dos portadas con la revista mientras que Alfonso Arús recuerda que, incluso, "la semana pasada en el interior de la revista había una jugosa información de Isabel Preysler y no fue portada".

Además, Antonio Banderas también protagonizó un bonito momento con la prensa cuando, por sorpresa, salió a brindar con los reporteros que estaban cubriendo la boda de su hija. "Ha sido muy emotivo y muy emocionante", explicó el actor.

