Alfonso Arús destaca que España emite el primer DNI con género no especificado. Una noticia que hace que el presentador de Aruser@s cuente la divertida anécdota que ha vivido durante años al constar como mujer en el DNI.

"Yo me sentía observado siempre cuando llegaba a cualquier control", destaca el presentador, que afirma que el policía siempre le miraba demasiado: "Pensaba, '¿qué tengo de especial para que me miren tanto'?". "Cuando me di cuenta de que en el DNI constaba como mujer lo entendí", explica Alfonso Arús, que cuenta cómo se dio cuenta.

"A la hora de renovar me lo dijo el señor policía", cuenta Alfonso Arús, que desvela qué le dijo el policía: "Me dijo, '¿se da cuenta de que usted aquí figura como señora?'". Puedes descubrir más detalles en el vídeo principal de esta noticia.