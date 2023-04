"A lo mejor nos hemos equivocado en nuestra carrera", se cuestionaron hace ya algún tiempo los aruser@s. Un tema que vuelve a poner sobre la mesa Alfonso Arús tras leer un artículo publicado por 'Código Nuevo' en el que se desvelan cuáles son las carreras universitarias con más arrepentidos. Incluso los espectadores del programa tienen algo que decir al respecto.

Una de las televidentes cuenta su experiencia en este asunto. "Yo estudié periodismo y formo parte de ese 87% de arrepentidos", comenta. "No sabía yo que el número de arrepentidos estaba ya en el 87%, pero tampoco me extraña", afirma el presentador del programa. "A mí me parece bajo", asegura Marc Redondo.

Alfonso Arús cree que aunque sea injusto, hay que distinguir entre las profesiones que exigen de verdad el título de las que no. "Parte de los arrepentimientos vienen luego por el hecho de comprobar que otras personas que no han cursado la carrera están ocupando tu lugar", reflexiona. "Periodismo es una", apunta Benítez. María Moya habla del "intrusismo", pero opina que hay que diferenciar entre "periodismo y entretenimiento".