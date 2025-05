¿A qué edad empiezan los padres a perder el sentido del ridículo? "Se pueden poner una camisa de cuadros y un bañador de flores"

"¿A qué edad te da todo igual?", comienza preguntándose @carliyoelnervio en este vídeo viral dedicado a los padres del que se hace eco Aruser@s. "Yo, por ejemplo, no tengo sentido del ridículo, pero hay cosas que me dan vergüenza. Pero a los padres no les da vergüenza nada", asegura.

Un ejemplo de ello es la combinación de los colores de la ropa. "Se la pela", comenta entre risas. "Se pueden poner una camisa de cuadros y un bañador de flores. 'P'alante'. Te visten también, a lo mejor, con ropa de propaganda", añade.

El tiktoker aprovecha la ocasión para contar una anécdota sobre su padre: "Me recogió del aeropuerto y me dice, 'toma, las llaves del coche, que yo me voy andando'. Y cogió y se fue andando para casa una hora y pico".

"¿Eso a qué edad ocurre? ¿Cuándo ya tienes tu primer niño ya te empieza a dar todo igual o a lo mejor cuando entran los 50?", quiere saber.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús le lleva la contraria a Carliyo. "No es que les de todo igual, es que se creen que están atractivos. No es una cuestión de desidia o dejadez, sino, al revés, de coquetería. Ellos creen que vistiendo así parecen más joven y así es como empieza el ridículo", afirma.