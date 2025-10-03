La invitada centenaria de Ramón García carga en pleno directo contra la Seguridad Social

Lo único que tengo es la sordera y ahora esto".

"Me operaron el ojo en la Seguridad Social y me lo dejaron así, ¡lo tengo que decir!", protesta Concha, una invitada de 100 años que visita el plató de Ramón Garcia: " Lo único que tengo es la sordera y ahora esto".

A sus 100 años, Concha, una espectadora de 'En Compañía', visitó el plató del programa de Ramón García y se ganó al público con su sentido del humor y su sinceridad. "¡No me creo ni yo que tenga tantos años!", bromeó la mujer, que aseguró seguir el programa gracias a los rótulos porque ya no oye bien. Sin embargo, lo que más sorprendió fue su queja en directo.

"Lo único que tengo es la sordera", le dice a Ramontxu, aprovechando para remarcar que de un ojo ha perdido un poco la visión. "Este ojo tampoco te creas... Me lo han hecho en la Seguridad Social, me lo dejó así, ¡lo tengo que decir!", confiesa la mujer, tras ver que su compañera le manda callar.

Desde el plató de Aruser@s, los tertulianos respaldan a Concha. "Solo tienes una pequeña sordera con 100 años y viene la Seguridad Social y te deja el ojo mal, ¡por favor!", protesta Sebas Maspons.

