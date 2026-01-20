Ahora

Polémico vídeo viral

Decide cortar la relación con sus amigas pobres después de hacerse rica: "La abeja no explica a la mosca que la miel es mejor que la mierda"

Una creadora de contenidos, a la que ahora le va muy bien, siembra la polémica en internet tras publicar un vídeo en el que cuenta que ha dejado de hablar con sus amigas pobres porque no quiere tener a su lado a "personas que no aportan".

Decide cortar la relación con sus amigas pobres después de hacerse rica: "La abeja no explica a la mosca que la miel es mejor que la mierda"

Alfonso Arús está alucinando con el vídeo viral que Hans Arús lleva hoy a Aruser@s. En él, una influencer (@macaofmaster) cuenta que ha dejado de hablar con las amigas que ella considera "pobres", que son aquellas que ganan menos de 2.000 dólares al mes.

Desde entonces, asegura, que su vida "ha empezado a sonar muy 'cool'". "Al trabajar en algo que genera buena guita y estar bien posicionada económicamente, una no tiene por qué rodearse de personas que no le aportan en lo más mínimo".

Ella se queja de que las invita a sus planes, pero que ellas nunca tienen dinero. "No quiero a ese tipo de personas en mi vida", añade, para después ilustrar su decisión con un ejemplo. "Quizás suene muy clasista, pero la abeja no pierde el tiempo explicándole a la mosca por qué la miel es mejor que la mierda", concluye.

En el plató del programa de laSexta crece la indignación. "No entiendo qué es para ella la amistad, pero es muy beneficioso para sus amigas quitarse un callo como este", dice enfadada Angie Cárdenas.

