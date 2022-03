A principios de 2022 se confirmaba la ruptura entre Vicky Martín Berrocal y Joao Viegas. Ahora, la diseñadora ha hablado por primera vez del final de su relación con el empresario.

En el vídeo que acompaña a estas líneas pueden verse las palabras de la diseñadora al completo. "Yo no me puedo arrepentir, yo me fui por decisión propia, porque le amaba y porque era el hombre de mi vida", ha comentado Vicky Martín Berrocal sobre su vínculo con Viegas.

Para remachar, ella ha afirmado: "Joao es un hombre increíble. Las cosas se empiezan y se terminan". Sin embargo, las explicaciones de Vicky Martín Berrocal no han convencido a los colaboradores de Aruser@s, que se han preguntado cuál será el verdadero motivo de la separación de la pareja.