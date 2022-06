El Sevilla ha intervenido en directo en Aruser@s para realizar su particular análisis de la actualidad. En esta ocasión, haciendo gala de su papel como 'politólogo' del programa, ha analizado un descuido de Yolanda Díaz que ha dejado entrever la postura del Gobierno sobre la desmovilización de la izquierda por un descuido en el que ha mostrado, sin querer, un documento.

"Es un descuido de cuidado, no es un descuido normal y corriente", ha explicado el vocalista de Mojinos Escozíos, que ha enumerado una serie de situaciones en las que cualquiera puede distraerse. No obstante, el politólogo de Aruser@s tiene su propia teoría sobre lo sucedido: "Yolanda Díaz, don Alfonso, no creo yo que haya tenido ese descuido".

"Si lo hubiese hecho Alberto Garzón, sí que habría sido un descuido, que cada vez que habla sube el pan", ha asegurado El Sevilla. Además, ha comentado que resulta extraño que la carpeta en la que portaba el citado documento fuese transparente y con una tipografía de gran tamaño en el título.