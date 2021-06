Ricky Martin ha sorprendido a sus seguidores con una confesión sobre su hija: la pequeña no le deja cantar en casa.

A la pequeña Lucía parecen no gustarle las habilidades artísticas de su padre y cada vez que este intenta interpretar las canciones de 'Cocomelon', unos dibujos canadienses, le manda callar. "Me dice 'no, no, no, papá para", ha explicado el cantante en una entrevista con Ellen DeGeneres.

Y es que, según ha desvelado Ricky Martin, su hija "controla toda la casa". Puedes escuchar sus declaraciones al completo en el vídeo superior.

Otros momentos destacados

La actriz Ester Expósito y el actor Alejandro Speitzer han dejado su relación amorosa, según ha confirmado la revista Hola. La última vez que la actriz compartía una foto de su chico era el 21 de enero, en su cumpleaños y la confirmación ha llegado este fin de semana.

Anabel Pantoja ha sufrido una aparatosa caída mientras bailaba una canción de Michael Jackson en su casa. La sobrina de la tonadillera hacía uno de los conocidos pasos del rey del pop cuando cayó de espaldas al suelo.