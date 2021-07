Mariah Carey lo tiene claro: su época del año favorita es la Navidad y ya ha adelantado novedades para su mítico villancico, All I Want for Christmas Is You.

Lo ha hecho en un vídeo que ha publicado en Instagram en el que aparece llamando a Papá Noel para decirle que le echa mucho de menos y que no puede "esperar" para enseñarle "las novedades" en las que está "trabajando" para este año.

