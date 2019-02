Malú cancela su gira 'Oxígeno Tour' para someterse a una operación de ligamentos

Malú anunció hace unos meses, a través de su cuenta de Instagram, que se había sufrido una rotura de ligamentos durante un ensayo de la gira que estaba preparando.

En un principio, optó por no someterse a una operación e intentar recuperarse con ejercicio físico y sesiones de fisioterapia para continuar con los conciertos, aunque tuvo que posponer algunas fechas.

Sin embargo, ahora ha cancelado la gira 'Oxígeno Tour' después de "pelear y trabajar durísimo para subir al escenario" porque, finalmente, tiene que someterse a la cirugía para recuperarse.

"Siento en el alma no poder seguir compartiendo con vosotros esta gira que tantos momentos maravillosos nos ha dado, pero es algo que no está en mis manos, no depende de mí", ha dicho a través de sus redes sociales.

