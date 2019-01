Nagore Robles se enfrenta a un taxista para defender a otra mujer: "Le he dicho que no sea agresivo"

Nagore Robles difundió a través de su Instagram los vídeos del enfrentamiento que tuvo con un taxista para defender a otra mujer.

La colaboradora de televisión aseguró que no se suele "meter en este tipo de historias, pero eso ha sido un taxista que estaba insultando a una mujer", ella le dijo que "no gritara, que no fuera agresivo".

Al parecer, todo comenzó cuando una mujer le dijo a un grupo de taxistas que "se relajaran porque se estaban poniendo muy violentos" durante "la agresión a un Cabify". Entonces, "la señora fue agredida con insultos y gritos".

"Únicamente pedí que no gritaran ni insultaran a esa señora que estaba intentando calmar el ambiente. Como ese taxista empezó a insultarme, cogí mi móvil para, entre otras cosas, sentirme segura, ya que la Policía no nos protegió", así explicó Nagore lo ocurrido.

