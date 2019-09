Omar Montes ha sido víctima de una estafa en su concierto de Peñarroya, actuación llena de fallos técnicos, que ni siquiera le pagaron, y por la que ha pedido perdón a través de Twitter.

"Así he tenido que cantar... No funcionaban los altavoces ni nada y no me han pagado, pero la gente no tiene culpa. Nos han estafado en Peñarroya, pero aún así nos lo hemos pasado bien. Os camelo y os como el corazón a todos", ha tuiteado el artista junto a un vídeo del concierto que no ha llegado a cobrar.

Pero no ha sido el único tuit sobre la actuación que ha lanzado en redes sociales. Montes no ha dudado en tirar de humor y cantarle a Sebas, al parecer el encargado de esta organización. "Sebas nos hemos tenido que comer a mi corista porque no nos has dado ni para la comida. #sebaspaga no eres el mismo desde que saliste en 'La Sirenita'...", escribía para acompañar su hit improvisado.