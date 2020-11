"¿Alguien adivina cuántos años hace que me puse estos vaqueros?", ha preguntado Chenoa a sus seguidores mostrando unos pantalones de campana que le quedan como un guante. "Puntualizo que nunca me los había vuelto a poner porque, bueno, vale, no me entraban... Son esos vaqueros que son rígidos y no ceden y siempre guardas por si acaso", ha escrito.

Se trata de una prenda a la que guarda especial cariño y que sus fans han ubicado perfectamente en el tiempo, localizando el momento en el que la cantante se los puso por última vez. Se trata de un pantalón vaquero que lució hace 20 años en el casting de OT como muestra este vídeo de Aruser@s y que le queda ahora mucho mejor que antes.

