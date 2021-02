Kiko Rivera da un paso atrás en la guerra contra su madre, Isabel Pantoja. El dj ha anunciado que se va a apartar, por el momento, de la esfera pública para trasladar todo lo ocurrido al ámbito judicial.

"Me voy a apartar de todo esto porque, por mi salud mental, tengo que frenar. Esto no significa que no vaya a luchar por lo que es mío, pero ya va a ser judicialmente porque tengo que mirar por mi salud", ha señalado en redes sociales.

Además, sigue defendiendo que todo lo que ha contado "es verdad", asegurando que se ha "llevado una desilusión tremenda con su familia".

Otros momentos relacionados

El hijo de Isabel Pantoja ha anunciado que pondrá a la venta su parte de la finca que heredó de Paquirri. Asegura que la pondrá "a un precio más bajo" porque ya no sabe "qué hacer".

Este anuncio llega después de que el joven le diera un ultimátum a su madre para que se pusiera en contacto con él: "Tienes 24 horas, mamá. Te voy a dar la última oportunidad de ponerte en contacto conmigo. Si no, voy a tomar medidas".