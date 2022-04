El pasado siempre vuelve y la hemeroteca es un arma de doble filo para los personajes públicos. También para los famosos, como ha sucedido con Jada Pinkett y Will Smith, que siguen en el punto de mira de los medios tras la agresión del actor al cómico Chris Rock en la gala de los Oscars.

En esta ocasión, como puede verse en el vídeo que acompaña, Aruser@s ha mostrado unas palabras de Jada Pinkett durante una entrevista grabada en octubre de 2018. En ellas, la actriz habla sobre su matrimonio y no deja su enlace con Will Smith en muy buen lugar.

"No sabía que hacer, pero lo único que sabía era que nunca quería casarme", afirmó Jada Pinkett en las imágenes. Por si no fuera suficiente, Pinkett también aseguró que su boda "fue horrible". Por otro lado, Will explicó que casarse era un sueño para él. Estas declaraciones han generado debate en el plató de Aruser@s y los colaboradores han opinado sobre el matrimonio de Will Smith y Jada Pinkett