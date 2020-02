Si hace unos días Jennifer López dejaba sin aliento a medio mundo con su actuación estelar en la Super Bowl junto a Shakira, ahora lo ha vuelto a hacer con la última foto que ha publicado en su Instagram.

Con un bikini blanco, pelo recogido en un moño y unos abdominales de infarto, JLo ha compartido un selfie en el que luce una figura envidiable a sus 50 años.

Bajo el texto "Relajada y recargada", la intérprete de 'On the floor' ha subido la fotografía que se ha hecho viral a los pocos minutos y que ya cuenta con más de seis millones y medio de 'me gusta'.

Otro momento destacado

Shakira y Jennifer López hicieron las delicias de 190 millones de espectadores en la Super Bowl 2020. Una actuación de 14 minutos que tuvo más audiencia que el propio partido y donde las latinas hicieron historia en el Hard Rock Stadium. Estas son las mejores imágenes de esta histórica actuación.