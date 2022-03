Alba Carillo se encuentra en una situación complicada. La colaboradora de televisión interrumpió su relación con el periodista Santi Burgoa, pero todavía siguen viéndose.

En el vídeo que acompaña a la noticia pueden verse las declaraciones de la modelo sobre su estado sentimental: "Ahora mismo estoy soltera y no sé qué pasará con mi vida". A pesar de asegurar que ahora mismo no tiene pareja, Alba Carrillo no ha cerrado la puerta a una posible reconciliación. No obstante, ha reiterado que esta "hecha un lío".

La tertuliana también se ha pronunciado sobre su futura maternidad, ya que Alba Carrillo confesó que quería ser madre soltera. De hecho, este fue uno de sus puntos de fricción en su ruptura con Santi Burgoa. "Ahora mismo estoy en un impasse", ha señalado la modelo con respecto a la posibilidad de quedarse embarazada de nuevo.