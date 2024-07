Una joven española que trabaja de profesora en Finlandia cuenta en su perfil de TikTok cómo es el sistema de evaluación de los exámenes. "Yo en España, si tengo un examen que tiene 30 puntos en general, si un niño tiene 15 puntos, mi lógica española, mi regla de tres me sale que 15 puntos sobre 30 es un 5", expone la profesora en el vídeo, que añade que en el país escandinavo con esas respuestas acertadas tiene un 7".

Otra de las cosas que varían entre el sistema español y finlandés, según cuenta la profesora, son los suspensos. "Los insuficientes son cuatros. Puedes tener en un examen todo mal, que no tienes un cero, tienes un cuatro", explica la chica, que cuenta: "A mí esto me encanta, me parece que es motivar al alumno de alguna manera, porque en primaria ¿qué más da sacar un 1, un 2 o un 4? Has suspendido y has suspendido".

Alfonso Arús opinaba en el plató de Aruser@s que le parece estupendo que no existan ni el 0, ni el 1, ni el 2, ni el 3. Aunque reconocía que no entiende cómo hacen allí las cuentas para que un 15 sobre 30 sea un siete. "Si no fuera porque allí no ven el sol, creo que deberíamos ir todos a Finlandia a estudiar", pensaba el presentador.

