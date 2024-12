El divertido reto viral de TikTok de Alba Carrillo con su hijo: "Escuchamos pero no juzgamos"

"Escuchamos pero no juzgamos" es una nueva tendencia de TikTok que consiste en escuchar confesiones de la otra persona, pero no poder opinar. Así juega Alba Carrillo con su hijo, Lucas, en este vídeo.

Alfonso Arús destaca en el vídeo principal de esta noticia una nueva tendencia de TikTokllamada "Escuchamos pero no juzgamos", que consiste en escuchar confesiones de la otra persona, pero no poder opinar. "No sé si es un juego apto para estas Navidades porque puede acabar en conflicto", destaca Tatiana Arús en el vídeo, donde enseña cómo hacen el viral Alba Carrillo y Lucas, el hijo que tiene con Fonsi Nieto.

"Muchas veces que te he dicho que he quedado con mis amigos, he quedado con chicas", ha confesado Lucas a su madre, quien, sorprendida, se la he devuelto con la misma confesión: "Muchas veces que te he dicho que he quedado con mis amigas, he quedado con chicos". Una confesión que desata las risas de su hijo, quien le vuelve a realizar otra confesión: "Cuando te he dicho que me iba a comprar un champú porque se me había acabado era mentira, era para comprarme un huevo de chuches".

"Os cuelgo, que tengo que hablar con él de estas cositas", responde Alba Carrillo en el vídeo a su hijo.