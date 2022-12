Netflix ya ha estrenado los tres últimos episodios de la docuserie 'Harry y Meghan', en los que el príncipe Harry, hijo de Diana de Gales y el rey Carlos III de Inglaterra, habla sin tapujos de su relación con la familia real británica y compara a su mujer, Meghan Markle con Lady Di.

"Cuando alguien que sabes que debería ser un telonero se convierte en el centro de atención o trabaja mejor que la persona que nació para hacerlo, eso molesta y genera un desequilibrio" afirma el príncipe Harry haciendo referencia a la polémica que suscitó en la Casa Real que Meghan acaparara las portadas de diversos periódicos y revistas, eclipsando a la mismísima reina.

"Meghan me dijo que no era su culpa y le dije que lo sabía. Mi mamá sentía lo mismo", asegura Harry, quien también habla de la mala relación con su padre y su hermano, el príncipe William. "Fue horrible tener a mi hermano gritándome, a mi padre diciendo cosas que no eran ciertas y a mi abuela, sentada allí en silencio, asimilándolo todo".