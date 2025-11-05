Primeras palabras de Lamine Yamal tras confirmar su ruptura con Nicki Nicole: "Todo perfecto"

Tras confirmar su ruptura con Nicki Nicole e insistir en que no ha habido ninguna infidelidad, Lamine Yamal no ha querido hablar más de su ya expareja y solo se ha limitado a decir que todo está "perfecto".

Según ha confirmado el propio Lamine Yamal al periodista Javi Hoyos, su relación con la cantante Nicki Nicole habría terminado tras dos meses. Tras conocerse la noticia, se ha podido ver a la cantante disfrutando con un grupo de amigos de Halloween. Además, Nicki Nicole también ha compartido escenario con Tini Stoessel en su último concierto.

Por su parte, Lamine Yamal continúa concentrado en su carrera como futbolista y en su equipo, el Fútbol Club Barcelona. El deportista, que lo único que ha dicho al confirmar la noticia es que no ha habido ninguna infidelidad, no ha querido pronunciarse ante los reporteros. "Todo perfecto", es lo único que se ha limitado a decir sobre su actual situación y su estado de salud.

Alfonso Arús, del padre de Lamine Yamal: "Se nos ha vuelto filósofo"

Mounir Nasraoui se ha convertido en una auténtica leyenda en las redes sociales. No hay día que pase en el que no tengamos una nueva y profunda reflexión del padre de Lamine Yamal. "Cada vez que abre la boca, el pan sube", bromea Alfonso Arús, que responde al padre de Yamal tras decir que "los jóvenes no quieren trabajar": "Se nos ha vuelto filósofo".

