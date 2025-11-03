Nicki Nicole y Lamine Yamal rompen su relación tras dos meses: el vídeo de la reacción de Alfonso Arús

Según ha confirmado el propio Lamine Yamal al periodista Javi Hoyos, su relación con la cantante Nicki Nicole habría terminado tras dos meses.

"Han roto Nicki Nicole y Lamine Yamal", anuncia Alfonso Arús como "la noticia del fin de semana". "Qué lástima", destaca, por su parte, Tatiana Arús, que da más detalles de la ruptura de la pareja, que llevaba junta desde hacía dos meses y una semana.

"Se lo ha confirmado el propio Lamine Yamal a Javi Hoyos", explica la colaboradora en el plató, donde Alfonso Arús puntualiza: "Sí, pero yo he visto que se han enviado un mensajito". Por otro lado, Tatiana Arús destaca que la cantante, que sacará disco en los próximos días, ha disfrutado de Halloween compartiendo fotografías en sus redes sociales y ha compartido escenario con Tini Stoessel.

Por último, Alfonso Arús reflexiona sobre el nombre de Nicki Nicole: "¿Por qué se ha puesto de moda poner un segundo nombre que viene derivado del primero?". Y es que el presentador enumera varias famosas como Nicki Nicole, como Lola Lolita o Natti Natasha.

