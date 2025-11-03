Ahora
Lamine Yamal y Nicki Nicole

Ruptura sorpresa

Nicki Nicole y Lamine Yamal rompen su relación tras dos meses: el vídeo de la reacción de Alfonso Arús

Según ha confirmado el propio Lamine Yamal al periodista Javi Hoyos, su relación con la cantante Nicki Nicole habría terminado tras dos meses.

"Han roto Nicki Nicole y Lamine Yamal", anuncia Alfonso Arús como "la noticia del fin de semana". "Qué lástima", destaca, por su parte, Tatiana Arús, que da más detalles de la ruptura de la pareja, que llevaba junta desde hacía dos meses y una semana.

"Se lo ha confirmado el propio Lamine Yamal a Javi Hoyos", explica la colaboradora en el plató, donde Alfonso Arús puntualiza: "Sí, pero yo he visto que se han enviado un mensajito". Por otro lado, Tatiana Arús destaca que la cantante, que sacará disco en los próximos días, ha disfrutado de Halloween compartiendo fotografías en sus redes sociales y ha compartido escenario con Tini Stoessel.

Por último, Alfonso Arús reflexiona sobre el nombre de Nicki Nicole: "¿Por qué se ha puesto de moda poner un segundo nombre que viene derivado del primero?". Y es que el presentador enumera varias famosas como Nicki Nicole, como Lola Lolita o Natti Natasha.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mazón tira de victimismo y anuncia su salida como president culpando al Gobierno de Sánchez: "Ya no puedo más"
  2. Las claves del histórico juicio contra el fiscal general del Estado: más de 200 periodistas acreditados y sin retransmisión en directo
  3. El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la compra de mascarillas
  4. Detenido un hombre en Moguer (Huelva) acusado del asesinato de su expareja
  5. Giro en la investigación del robo en el Louvre: fue obra de delincuentes comunes, no del crimen organizado
  6. Un terremoto sacude el norte de Afganistán y deja al menos 15 muertos y más de 320 heridos