Así han preparado unos astronautas chinos la primera "barbacoa espacial" en la estación Tiangong

Alfonso Arús muestra en Aruser@s un viral que ha fascinado a los espectadores: los astronautas chinos de la estación espacial Tiangong disfrutando de su primera barbacoa en el espacio.

"Esto es un hito culinario", exclama Alfonso Arús, al ver el viral de cómo unos astronautas chinos han prepado por primera vez una "barbacoa espacial".

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver cómo disfrutaron los tripulantes de una deliciosa comida a bordo de la estación espacial Tiangong.

"Degustaron alitas de pollo utilizando un inovador horno de aire caliente diseñado para funcionar en microgravedad", detalla el presentador del programa, a lo que el meteorólogo Marc Redondo matiza: "Y tiene que ser en este formato porque sino el carbon saldria bolando por toda la nave y lo acabaria quemando todo".

