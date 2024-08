"¿Cuántas veces nos ha pasado y cuántas veces hemos hablado de ello? Siempre tienes encima al dependiente y te mira de mala manera", comenta Hans Arús en Aruser@s antes de desvelar el secreto de esta influencer (@thesimoneestelle) para quitárselo de en medio. El truco, asegura, es "desordenarle todos los productos". "Así la deja en paz".

A pesar de que seguramente sea efectivo, a los colaboradores del programa no les parece de recibo esta recomendación. De hecho, Alfonso Arús afirma que se trata de algo "muy de cafre". "¿Y lo fácil que es decir 'no, solamente vengo a mirar'?", responde también Marc Redondo. Eso sí, reconoce que quien va a comisión, no hace demasiado caso a esta indicación. "Van a allí como buitres".

Angie Cárdenas tiene otra preocupación en mente. "¿No os ha pasado nunca que estáis tan desesperados que le habéis preguntado a alguna persona que no trabaja en el establecimiento?", quiere saber la colaboradora.

