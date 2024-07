"Cuidado con este zasca de una miss colombiana", destaca Alfonso Arús, que afirma que dice que las mujeres "tienen la obligación de tener amigas guapas, porque si son feas hay un problema". En el vídeo viralse puede ver cómo la mujer afirma que "hay que tener amigas físicamente lindas porque las amigas feas son las más envidiosas".

"Las amigas feas son las que más daño te hacen", afirma rotunda esta miss colombiana, que destaca que las amigas feas "no pueden ver algo en ti porque siempre van a ir en tu contra". En cambio, la miss asegura que "una amiga, cuanto más linda es, mejor amiga es" porque "más segura es y más irradia luz".

"Uno disfruta más con ella porque esa persona no está mirando si está mejor o no o si la luz está apagando la de los demás", reflexiona la colombiana, que asegura que una amiga linda, simplemente, "es feliz porque ella sabe que brilla sola y no necesita estar opacando a nadie para sentirse bien ella misma".

Desde el plató de Aruser@s no están nada de acuerdo con esta reflexión y María Moya responde tajante: "Qué problema habrá tenido ella con sus amigas". "No se brilla por ser más guapa o más fea", insiste rotunda la colaboradora, que destaca que "hay personas que no son agraciadas y brillan mucho y personas guapas que no brillan nada".