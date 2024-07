Kendall y Kylie Jenner han firmado la paz con unas exclusivas vacaciones. Tras su paso por Mallorca, las hermanas de Kim Kardashian están disfrutando de unos días en California, donde han surfeado. Además, "han hecho un curioso ritual de hermandad", destaca Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia como las Jenner han estampado sus pechos abrazándose a una cerámica.

"Es una forma de sellar tu amistad con un botijo", alucina Alfonso Arús. Pero para el presentador no es la primera sorpresa que recibe de esta familia, ya que durante la Semana de la Moda de París, no dio crédito del look elegido por Kylie Jenner, quien acudió con un velo de color rosa palo ajustado a la cabeza. "Yo pensaba que era una bolsa del supermercado y es un velo", resaltó, entonces, Alfonso Arús.