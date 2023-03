Laura Escanes ha reflexionado sobre la frase de que "el amor no tiene edad" y muchos están afirmando que se trata de un 'zasca' de Risto Mejide. "Me ha costado tiempo entenderlo", ha afirmado la influencer, que ha destacado que "no tiene nada que ver con las relaciones con diferencia de edad sino que no hay edad para enamorarse".

"Una persona de 15 años se puede enamorar, una de 70, también, que a veces nos confundimos", ha insistido Laura Escanes. Unas palabras que debaten en el plató de Aruseros. "Autozasca es porque dice que le ha costado tiempo entenderlo", destaca Alfonso Arús, que, sin embargo, afirma que no le ha quedado claro si es un 'zasca' también a Risto Mejide.

"Durante mucho tiempo Laura Escanes se estuvo quejando con razón porque todo el mundo decía que no estaba enamorada y se estaba aprovechando y ahora con el tiempo dice que estaba equivocada", reflexiona Cristina Dalmau, que afirma que cree que también es un dardo a la nueva pareja del escritor.