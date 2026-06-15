Pillan en Palma a un turista fingiendo que le han robado: "La Policía pide que se identifique y él saca el DNI de la cartera 'robada'"

El turista italiano que protagoniza la noticia viral de la que se hace eco Aruser@s fnge que le han robado la cartera para evitar pagar una cuenta de 60 euros... y se descubre de la manera más tonta posible ante la Policía.

Que este hombre pueda convertirse en uno de los 'imbéciles del día' de Aruser@s parece algo indiscutible en el plató del programa de laSexta. El protagonista de esta historia viral, un turista italiano que pasaba sus vacaciones en Palma, decidió negarse a pagar la cuenta en un restaurante alegando que le habían robado la cartera dentro del establecimiento. Sin embargo, cuando la Policía acudió al lugar para esclarecer lo ocurrido, acabó delatándose de la forma más absurda posible: sacó su DNI para identificarse de la misma cartera que aseguraba que le habían robado.

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