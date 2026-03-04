Una joven se renueva el DNI y acaba pareciéndose a "un señor" en su foto: "Yo creía que era para el reconocimiento facial"

La tiktoker que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s creía que, esta vez sí, iba a salir bien en la foto del DNI. Pero en la comisaría de Policía ha ocurrido algo inesperado.

Si hay algo que nos une a todos los españoles es ese sentimiento de vergüenza cada vez que tenemos que enseñar la foto de nuestro DNI. Y es que, aunque lo tengas todo preparado para salir decente por una vez en la historia, es imposible conseguirlo. Y si no, que se lo digan a la joven tiktoker que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s.

La chica llevaba ya su foto preparada de casa para que no le pasara lo mismo que la vez anterior, en la que parece que está "en busca y captura". Pero cuando llegó a la comisaría de Policía no le explicaron lo que tenía que hacer.

"Me metí en una cabina y me dijeron: 'Mira aquí'. Yo pensaba que me estaban haciendo un reconocimiento facial, pero se ve que me estaban haciendo la foto. Yo no sabía que iba a tener esta foto en el carné hasta 2031", lamenta, para después mostrarla a la cámara y provocar los gritos de terror de los colaboradores del programa de laSexta. "Parezco un señor", se queja.

Alfonso Arús le da la razón a la chica: en efecto, parece que es "un tío". "Es que la foto es horrorosa", coincide en señalar Hans.

