Arthur Arús estaba haciendo el sumario de su sección deportiva en Aruser@s cuando su padre, el presentador del programa, le hace una batería de preguntas que empieza defendiendo muy bien hasta que llega a la que no tiene respuesta. "¿Cuándo vuelve la Supercopa de Europa?". "Ostras, pues buena pregunta, tendría que revisarlo", contesta Arthur en pleno directo.

Tatiana Arús sale en su defensa en este vídeo: "Hasta que no le has pillado no has parado", le recrimina a su padre.

Sin duda, un momento muy divertido que ambos se han tomado con humor.