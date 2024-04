Pilar Rubio no ha acudido junto a Sergio Ramos a la Feria de Abril y es que la modelo ha viajado hasta Madrid por motivos profesionales. Como cada año, la también presentadora ha presentado una colección de baño, en donde ha sorprendido con sus respuestas sobre una nueva maternidad. "No me importaría, si tiene que venir, como los otros cuatro, nunca ha sido premeditado ni buscado ni planificado", confiesa Pilar Rubio, que insiste en que "si tiene que venir, que venga": "Si no con cuatro voy bien servida".

Unas declaraciones que sorprenden a Alfonso Arús: "Esto no lo tenía controlado. O sea que nunca han sido buscados en el sentido de marcarlos en el calendario". "Sí, pero es cierto que cuando nació Máximo Adriano, que es el cuarto, dijo que se plantaba, pero vemos que a lo largo de los años va evolucionando y no lo descarta", explica Tatiana Arús en el vídeo principal de esta noticia.