Pide unos auriculares por internet y se lleva una inesperada sorpresa al abrir el paquete: "No me lo puedo creer"

Una creadora de contenido se ha llevado una desagradable sorpresa tras abrir el paquete de unos auriculares que había comprado por Amazon.

"¡Mucho cuidado con dónde compráis online! Porque esta chica nos ha mostrado que no te puedes fiar ni comprando en Amazon", comenta Hans Arús antes de mostrar el viral de la creadora de contenido '@Helen&Car'. En el vídeo, la joven abre el paquete de unos auriculares que había comprado por internet y descubre, para su sorpresa, que en el interior solo hay un metro. "No me lo puedo creer", exclama al comprobar que ha sido víctima de un engaño.

Tras ver las imágenes, Alfonso Arús recuerda uno de los métodos más utilizados en este tipo de estafas. "¡Cuántas veces hemos dicho que muchas veces está en mandar el peso exacto, en trucarlo!", advierte el presentador.

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