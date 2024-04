"¿Cuántas veces hemos hablado de preferir sentarse con animales o niños cerca?", recuerda Hans Arús, que enseña en el plató de Aruser@s el cartel viral de una cafetería que anuncia que los perros tienen la entrada permitida, pero los niños no. "Yo me reafirmo con mi idea de preferir estar cerca de un animal", destaca Hans Arús, que afirma que en el vuelo de vuelta desde Galicia le tocó "el típico niño que no dejó de llorar en la parte de atrás".

Alfonso Arús reflexiona sobre la polémica viral en el vídeo principal de esta noticia: "Que se prohíba la entrada a los niños ya lo estamos viendo, pero que ahora se especifique mascotas sí, y niños no, puede ser una discriminación absoluta".