Un español que vive en Noruega desdevela cómo es ligar allí: "Completamente contrario a lo que vamos en España"

"Si en lo primero ya no ha ido bien, la cama, te ahorras muchas cosas", bromea Alfonso Arús, tras el viral del joven español que desvela cómo son las primeras citas en Noruega.

"Parece que en Noruega el mundo está programado al revés en cuanto a relaciones sentimentales", comenta Alfonso Arús, para dar paso al viral de joven español que vive en Noruega y ha explicado a sus seguidores cómo es ligar allí.

La primera cita, en casa: "Lo de las citas es un espectáculo; antes de quedar con la gente para tomar algo en plan informal, normalmente se queda en su casa y duermen juntos la primera noche y hacen lo que tengan que hacer", revela Miguel, en su canal de TikTok '@miguel_uhia6'.

Lo segundo, tomar un café o buscar un plan tranquilo. Por último, si es algo más serio, salir a cenar. "Si la familia es de clase media, queda con ellos directamente", alucina el joven, que asegura que parece que van "en un proceso completamente contrario al que van en España".

Desde el plato de Aruser@s, los colaboradores se muestran asombrados, pero apoyan la "lógica". "Si en lo primero ya no ha ido bien, te ahorras muchas cosas", bromea Alfonso Arús.