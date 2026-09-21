Penélope Cruz conquista el festival de San Sebastián con un vestido joya: "Lucía cuerpo corsetero con una falda algo cortita"

Tatiana Arús lleva a Aruser@s las últimas noticias del festival de San Sebastián y comienza destacando el look de Penélope Cruz, que en esta ocasión, no viste de Chanel.

Tras visitar algunos de los festivales de cine más destacados del mundo como el de Venecia o el de Toronto, ya tenemos a Penélope Cruz de vuelta en España. La famosa actriz ha acudido al festival de San Sebastián para presentar la película 'La invitación' y, tal y como destaca Tatiana Arús en Aruser@s, ha arrasado con su look: un vestido joya de Miss Sohee.

"Es algo diferente a lo que nos tiene acostumbrados", comenta la colaboradora del programa de laSexta.

Y es que, en este caso "no apostó por su firma de cabecera: Chanel". "Lucía cuerpo corsetero con una falda algo cortita", opina Tatiana.

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