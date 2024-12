Patricia Benítez, al cura que llama "inmaduros" a quienes quieren permanecer solteros: "Que vaya al mercado a ver el producto"

"Es que la gente que está soltera ahora, mayoritariamente, es gente que está muy frustrada por unas malas relaciones unos. Otros, digamos que son muy inmaduros", cree el cura Alejandro Fuentevilla. El clérigo da a conocer su opinión en el programa de la Radiotelevisión del Principáu d'Asturies 'Conexión Asturias'.

A su juicio, quien quiere estar soltero cae en el "yo, mi, me, conmigo". "¿Por qué quieres estar soltero? Ay, porque tengo mi tiempo libre para mí, porque me compro lo que yo quiera, porque no me molesta nadie en casa, porque tengo mi propio espacio", dice enumerando los motivos de algunos para no tener pareja (como si fueran descabellados).

Nuestros amigos de Aruser@s se hacen eco de sus palabras y Sebas Maspons se muestra de acuerdo con él. "Al final, la gente solo mira para sí misma, y es lo que él denuncia", afirma. María Moya y Alfonso Arús no están tan de acuerdo. "Le aconsejo al cura que vaya al mercado que vaya a ver cómo está el producto", le sugiere Patricia Benítez.