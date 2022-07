Locutor de radio, colaborador de Aruser@s y experto en noticias curiosas. Así se define Sebas Maspons, el tertuliano de los chistes malos que adereza cada entrega del programa con su particular y, en ocasiones, incomprendido humor.

En esta entrevista exclusiva para lasexta.com, Maspons ha explicado cómo es su experiencia trabajando en Aruser@s, cómo ha conseguido lidiar con su timidez y qué le dicen los espectadores del programa cuando le ven por la calle. Además, también ha contado por qué es fan confeso del cura de Valdepeñas y por qué se llevaría a El Sevilla a una isla desierta.

Pregunta: ¿Cómo fueron tus inicios en el programa?

Respuesta: Yo estaba colaborando con una emisora de radio. Me llamaron, vieron que mi perfil podía encajar y allí que me fui. Estaba temblando por todos los sitios porque nunca había hecho televisión y mira, llevo ya con ellos desde 2017.

¿Cómo fue el salto de la radio a la televisión?

En mí caso, soy muy tímido y al principio lo llevé muy mal. Más que nada porque tú puedes estar en un programa de radio que te escucha muchísima gente, pero no te ven la cara, estás allí tú solo... De golpe y porrazo verte allí con un montón de cámaras pues vas con ese miedo al principio de dar bien en cámara, no dar bien en cámara... Me ponía muy nervioso y me sigo muy poniendo muy nervioso, de hecho estoy hablando contigo y me tiemblan hasta las pestañas.

Entre los colaboradores de Aruser@s, destacas por ser experto en noticias curiosas y haber escrito un libro sobre este tema, ¿eso te ayuda en tu labor como colaborador?

Cuando empecé a hacer radio me especialicé en las noticias más raras que te podías encontrar en la prensa. Noticias del tipo de cómo una manada de alces se emborrachan porque han comido manzanas fermentadas y atacan a una residencias de ancianos. No eran mi muy normales de dar en un programa, pero empezamos por ahí.

Yo llegué a tener en casa recopiladas unas 10.000 noticias curiosas de todo tipo. Y eso luego trasladarlo al programa de televisión va muy bien. Las noticias no solo son política, deportes... hay otras noticias que te acaban por sacar una sonrisa, a pesar de que esté todo muy chungo.

¿Cuál es tu sección favorita de Aruser@s?

Me encantan todas, pero estoy enganchado a la de los Zascas porque ves la retranca que tenemos muchos a la hora de dar un palito a alguien que no te cae bien, ya sea un personaje público, un deportista, un político o un cura. Tenemos una cantidad de personajes sorprendentes que hacen aún más atractiva la sección.

Dentro de todos estos 'zasqueadores' que aparecen en Aruser@s, ¿quién es el que más te llama la atención?

A mí me tiene robado el corazón el cura de Valdepeñas, supongo que es deferencia profesional, él da buenas hostias. Es un personaje todo él. Cada semana ha logrado que me enganche a sus homilías para seguirlas e intentar sacar sus mejores momentos.

Hay personas que aparecen en los Zascas que, en ocasiones, no son conocidas para el gran público. ¿Cómo es el proceso de descubrimiento de estos nuevos rostros?

La verdad es que yo aparte de las noticias curiosas tengo otro defecto que es mirar mucha televisión autonómica como Telemadrid, Canal Sur, la televisión gallega... Hay mucha gente anónima que siempre tiene el momento para decir su frase.

A mí me han llegado a poner mensajes tipo: "Mira lo que ha pasado en esta televisión, que os va a interesar". Y, lógicamente, luego lo intentas trasladar a Aruser@s.

¿Cómo es la jornada de un colaborador de Aruser@s? ¿Lo compaginas con otras actividades?

Como también colaboro en una emisora de radio, me levanto a las cuatro de la mañana todos los días. Entonces, los días que tengo Aruser@s antes tengo que ir a la radio y nos incorporamos a las cinco de la mañana. Sí que es cierto que a Aruser@s llegamos un poco más tarde, sobre las ocho, y nos tienen que hacer chapa y pintura.

En mi caso se tienen que prolongar un poco más, si tuviera que salir todos los días con la cara que tengo habría más de una denuncia por infarto. Pero ya te digo, a las ocho de la mañana ya estás por allí y a las nueve, valor y al toro.

En el programa, Alfonso Arús te llama Sebas Malísimos chistes Maspons, ¿cómo surgió este mote?

Yo no cuento chistes malos, son chistes difíciles de entender. Desde el primer día tengo una forma muy socarrona de decir las cosas y juegos de palabras que a veces son acertados y a veces no. Entonces, de ahí viene mi mal llamada fama de contar chistes malos. Aparte que tengo un CD de chistes que más de un Aruser@s lo tendrá para apoyar algún mueble que cojea.

Tu silla en el programa es diferente a la de tus compañeros y cuenta con un resorte y un asiento eléctrico

Sí, está accionada directamente por Alfonso Arús. Si el chiste es muy pero que muy malo, automáticamente da a una palanquita que me propulsa. Si es muy pero que muy pero que muy malo, pasamos a la electrocución. Una pequeña descarga con la que sales como más activado y con el móvil cargado. Que eso ahora en plena crisis energética va muy bien.

¿Cuál es el mejor momento que has vivido en el programa?

En los últimos 5 años, de todo. El ver la reacción de los Aruser@s al otro lado de la pantalla con los mensajes, lo bien que se lo pasan con nosotros y ese momento en el que desconectan de todo lo que han pasado estos últimos dos años, el ver que hace feliz a tanta gente es lo mejor que te puede pasar.

¿Qué feedback recibes de los espectadores por la calle?

Lo llevo muy bien. Puede ser que quien no lo lleva tan bien es mi mujer porque al principio en Aruser@s se contaba que yo dormía en un sofá porque ella no soportaba los chistes malos. A veces voy por la calle y comienzo a escuchar: "Tú eres la que le enviabas al sofá, tú eres la que provoca que le lancen de la silla...". Entonces pienso que igual Piqué y Shakira no van a ser la única pareja que se separe en los próximos días.

Hasta la fecha nadie se me ha quejado de nada, ni de mis chistes. Todo lo contrario, me dicen: "Más de uno tendría que estar en esa silla". A veces Marc Redondo también tiene delito (risas).

¿Con qué colaborador o colaboradora de Aruser@s te irías a bailar bajo la lluvia?

Me quedo con Marc Redondo, que de paso me daría la predicción del tiempo.

¿Y a una isla desierta?

Con El Sevilla, que es el presidente de mi club de fans y así siempre tendría al público a favor de obra si cuento chistes.

* En el vídeo que acompaña a estas líneas, Documentación Atresmedia muestra algunos de los mejores momentos de Sebas Maspons en laSexta.