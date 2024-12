Alfonso Arús y Patricia Benítez reflexionan sobre los líos en las cenas de empresa: "Te calaré seguro"

Alfonso Arús destaca que no entiende por qué se espera a las cenas de empresa, que es cuando más gente hay y más fácil es ser pillado y bromea con Patricia Benítez: "Yo en la fiesta te calaré seguro".

Un estudio ha revelado que el 61% de los empleados que van a la cena de empresa han deseado que pase algo con un compañero o compañera de trabajo. Un 93% de los que han tenido un lío con alguien del trabajo afirma que no se arrepiente, un 85% asegura que no ha sido descubierto y un 82% sostiene que su desliz no tuvo consecuencias.

"Este estudio dice que está demostrado que pasar más de 200 horas con una persona se genera una atracción sexual", explica Angie Cárdenas, que detalla que "el roce diario en el trabajo hace que en estas cenas dejes volar la imaginación". Patricia Benítez destaca que "es el momento porque está más desinhibido". Alfonso Arús destaca que no entiende por qué se espera a las cenas de empresa, que es cuando más gente hay y más fácil es ser pillado: "Benítez yo en la fiesta de empresa te calaré".

"Qué dices, no me vas a calar seguro", destaca Benítez al presentador, que le contesta: "Si tú tuvieras la intención de acabar con otro compañero de trabajo, yo te calaría en la cena de empresa, pero si salías en noviembre ni me enteraré". "Seguramente, pero en la cena de empresa es lo que se está cociendo todo el año", reflexiona la colaboradora, que insiste en que ese día "va a haber copitas de por medio y música".