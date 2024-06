Alfonso Arús reproduce un viral vídeo en el que un padre le eche la culpa a su hijo por algo que lía el adulto. A este hombre se le cae la comida en el salón dejando la alfombra absolutamente perdida. El chico para que su mujer no le eche la bronca decide mover a su bebé cerca del lugar del suceso para hacer ver que ha sido el niño.

"No está mal jugado", comenta David Broc tras ver el vídeo principal de la noticia. "No está mal jugado pero es de una tiranía...", opina Alfonso Arús, mientras que Angie Cárdenas piensa que el hombre no se va a librar de la bronca de la mujer porque supuestamente debería estar vigilando al niño.

Víctor Amela se fija en el detalle de que la fechoría del padre está grabada en vídeo, por lo que la mujer algún día lo sabrá. "La madre siempre le graba porque sabe que el padre es un desastre, quiere tener las pruebas", piensa Òscar Broc.