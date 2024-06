José Fernando, hijo de Ortega Cano y Rocío Jurado, estaría siendo investigado por un delito de estafa por la venta de 13 coches. "Por lo visto, formaría parte de una empresa que se dedicaba a realizar préstamos utilizando vehículos como testaferro", cuenta Tatiana Arús, que afirma que "esta empresa se habría creado en 2020" por José Fernando y su primo.

Al ser preguntado por ello, Ortega Cano ha reaccionado muy enfadado: "José Fernando no tiene nada que ver, depende de otras cosas y no sabe nada". "Hagan el favor de no hablar de José Fernando, porque es una persona que necesita ayuda", insiste el torero ante los medios de comunicación.

Tras escuchar las declaraciones, Angie Cárdenas destaca que está de acuerdo en que el joven necesita ayuda. Sin embargo, Alfonso Arús, que se muestra de acuerdo con la colaboradora, también advierte de que "existe la posibilidad de que el padre no sepa nada": "Es obvio que el padre cree que el hijo no tiene nada que ver con el tema de los coches".