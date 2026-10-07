La Oreja de Van Gogh da el salto al cine con 'Puedes contar conmigo': "Será una historia ficticia con las canciones como hilo conductor"

Tatiana Arús explica los detalles del proyecto de La Oreja de Van Gogh en el cine: "Todavía se está elaborando el guion, así que como todavía no han abierto el casting, tenemos tiempo".

"Si te gusta La Oreja de Van Gogh estás de enhorabuena", destaca Tatiana Arús, que explica en el plató de Aruser@s que el grupo musical va a dar el salto al cine. Tras conocer la noticia, Elena Goddess destaca que ella lleva diciéndolo "años que tenían que hacer un Mamma Mía a la española con La Oreja de Van Gogh".

"Si necesitan a alguien para protagonizar esta película... estamos abiertos", destaca la colaboradora de Aruser@s, que confiesa que ella, eso sí, es más de Leire Martínez: "Me sé todas las canciones, yo era fan de Amaia, lo que no le perdono es que se fuera en su momento".

Por su parte, Tatiana Arús cuenta más detalles del proyecto: "Todavía se está elaborando el guion, así que como todavía no han abierto el casting, tenemos tiempo". Además, la colaboradora de Aruser@s explica que "narrará una historia ficticia con las canciones como hilo conductor".

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