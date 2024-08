El parecido físico y vocal de la cantante del grupo tributo a 'La Oreja de Van Gogh', 'La otra oreja', con la otrora vocalista de la formación donostiarra, Amaia Montero, es, sin duda, bastante llamativo. Quizá por ello la imagen de Leire Martínez (actual voz) y Laura Batiste (intérprete de la banda homenaje) abrazadas derrocha tanto poder y fuerza.

Después de conocerse hace 17 años, Xavi, Pablo, Leire, Álvaro y Haritz han vuelto a encontrarse con Batiste, un momento que ha quedado retratado en una imagen para la historia que no ha tardado en convertirse en viral. "17 años después os vuelvo a ver y a hablar de cerca, 'La oreja de Van Gogh'. Y más emocionada que por aquel entonces. Hecha un flan, vamos", reconoce Laura en una publicación de Instagram en la que agradece a los integrantes del grupo su amabilidad, humildad y cercanía y comparte un vídeo del curioso momento.

El reencuentro ha dejado también momentos anecdóticos como este que ella misma narra a través de las redes: "Haritz me entregó su baqueta hace 18 años, tras el concierto de la gira 2006 en Peñíscola. Desde el escenario se acercó donde yo estaba en primera fila y me la dio en mano. Le he contado esto, y sin pensárselo ha sacado de su mochila una baqueta y me ha dicho: 'Pues ahora tienes la de este año también'", cuenta.

Hace poco que su admirada Amaia Montero volvía también a subirse a los escenarios. Lo hizo de la mano de Karol G en uno de los conciertos de su apoteósica gira en Madrid. La artista irundarra​ lanzaba hace tan solo algunos días un mensaje de "esperanza" a través de las redes sociales. Montero lucha contra una depresión que la ha obligado a alejarse del foco mediático y los micrófonos durante años. Una situación que, según parece, y esperamos, cambiará dentro de poco.