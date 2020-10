El mal rollo entre Amaia Montero y La oreja de Van Gogh es evidente. Después de que hace una semana la cantante mostrara públicamente su enfado en Twitter con Leire Martínez, actual vocalista de La oreja de Van Gogh, por firmar discos antiguos, la compositora ha decidido cerrar su cuenta del pajarito azul.

Lo hace después de lanzar varios tuits cargando duramente contra los que fueran sus compañeros de grupo y con Leire, que la sustituyó cuando decidió abandonar a la banda donostiarra en el año 2008. Un abandono que ha intentado explicar a través de la red social con un hilo de Twitter que ha terminado con la eliminación de la cuenta.

"Quiero pensar que la vida es justa, que el tiempo pone a cada uno en su lugar, que las caretas tarde o temprano se pudren y se caen, y entonces es cuando se ve la verdadera cara y aunque ya vamos tarde, no pierdo la esperanza de que ocurra. Ese día descansaré y se hará justicia", ha comentado.

"Y en ese punto me entra la lástima… Yo pertenezco a un tipo de persona radicalmente contraria… con mis equivocaciones, mis aciertos, pero con las cosas claras… y eso es difícil de aceptar para ciertas personas y eso desgasta, desgasta mucho… No es tan fácil cómo 'Amaia se fue'. Como diría un gran amigo mío 'nada es lo que parece…'. Quizá Amaia estaba muy cansada de todo eso hasta el punto de perder la ilusión por una de las cosas más ama 'la música'. Siempre lo he dicho prefiero morir de pie que vivir de rodillas".

También ha tenido palabras para Leire Martínez según han interpretado muchos internautas. "Y luego también las hay absolutamente carentes de personalidad, sumisas que se dedican a cumplir ordenes bajo el lema del #easyLife que para mí eso no es vivir es respirar y que horror vivir sin poder ser uno mismo teledirigido y encima ir de todo lo contrario…tremendo!!!". Curiosamente, #easyLife es el hashtag es el que utiliza siempre la actual vocalista para publicar sus fotografías en Instagram.

Tras quedarse a gusto, hacía una última publicación asegurando que "una retirada a tiempo es una victoria", una frase con la que la cantante cerraba su cuenta de Twitter. Sin embargo, sus seguidores podrás seguir sabiendo de ella a través de Instagram donde ha publicado un vídeo señalando que ahora se encuentra libre con la palabra 'Freedom'.

