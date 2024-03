"Iba con el bolso, lo había dejado en el suelo y lo cogió", cuenta Omar Montes acerca de su primer encuentro con Isabel Pantoja, madre de su entonces novia, Isa P, cuando se conocieron. El cantante cuenta en Land Rober-Tunai Show, un programa de la televisión de Galicia, cómo fue ese tenso momento del que también se hacen eco en Aruser@s.

Y es que, ese primer gesto de desconfianza no fue el único de esta conversación. "¿Qué haces aquí? ¿Has venido a arreglar algo?", le preguntaba la artista, confundiéndole con un albañil o un fontanero. "No, yo en realidad he venido con tu hija", le respondía él. "¿Que tú has venido con mi hija? Ni se te ocurra, vamos. Vete de aquí que no te quiero ver y cámbiate de ropa cuando quieras volver a venir", sentenciaba ella.

"Sorprende mucho cómo al final acabaron haciendo buenas migas", comenta en plató Tatiana Arús, admirada con la evolución de esa relación.