Olivia, la joven valenciana que ha dado a luz sin saber que estaba embarazada: "Pensó que algo le había sentado mal"

Alba Sánchez informa en Aruser@s de esta noticia que se ha convertido en viral. Una joven de Valencia ha tenido un embarazo críptico y no ha sabido que iba a tener un bebé hasta que ha dado a luz.

En la sección de noticias que no te imaginas, hoy Aruser@s nos presenta un caso impactante: el de una joven de Valencia que ha dado a luz sin saber que estaba embarazada.

"Ha tenido un embarazo críptico o silencioso, que es cuando la persona que está embarazada no tiene ningún síntoma, ni siquiera hinchazón en la barriga", cuenta Alba Sánchez en el programa de laSexta. Según apunta la periodista, se trata de algo más común de lo que parece, porque los sangrados mensuales son habituales incluso estando embarazada.

Olivia, de 25 años, notó unas molestias en el estómago y pensó que algo le había sentado mal. Cuando pidió ayuda a su familia para que llamaran al médico, dio a luz y tuvo un bebé que ha nacido sano.

"Lo más curioso del caso es que su pareja, que vive con ella, se dio cuenta de que había tenido un hijo porque escuchó los llantos en la habitación contigua", cuenta Sánchez. Cuando se acercó a ver lo que había ocurrido se encontró al bebé. Llamaron a la Policía y a los servicios de emergencia, que cortaron el cordón umbilical y les llevaron al hospital.

Lo mejor de todo para Angie Cárdenas es que "se han ahorrado todos los nervios" previos al nacimiento.

