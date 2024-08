Ni el Museo del Prado, ni El Retiro, ni Madrid Río. Julianne Moore se ha sincerado en la edición española de la revista 'Vogue', olvidándose de tópicos e imposturas 'culturetas', y con honestidad ha confesado que el sitio que más le gusta de Madrid es El Corte Inglés. Moore, que coprotagoniza -junto a Tilda Swinton- el primer largometraje en inglés de Pedro Almodóvar, se hospedó en el barrio de Salamanca durante el rodaje de 'La habitación de al lado' muy cerca de una de estas grandes superficies comerciales.

"Iba cada día. Todos los días. Me encanta. Cada noche, al volver a casa, me decía a mí misma: 'Julie, no necesitas ir otra vez'", reconoce. "Vino mi marido a visitarme y le dije que tenía que ir a conocer el mejor supermercado del mundo", añade la actriz, que vivió durante cinco meses en la capital. Eso sí, también le encanta el Museo del Prado, aclara ella misma.

Su afición por visitar El Corte Inglés es algo que ya descubrió un tuitero allá por el mes de mayo. "Al parecer Julianne Moore ha quedado absolutamente fascinada por El Corte Inglés de Goya mientras rodaba en Madrid 'La habitación de al lado'. Me dicen que prácticamente iba todos los días a peregrinar ahí", escribía @Fercruz77.

Este "salseo almodovariano" que ahora confirma Vogue ya dio que hablar hace unos meses.

Precisamente en X, la red social anteriormente conocida como Twitter, hay quien ha querido iniciar una campaña para que El Corte Inglés erija a Julianne Moore como su embajadora.

Sus curiosas palabras contrastan con las de Swinton, que asegura en la misma publicación que Madrid le recuerda al Londres en el que ella vivió. "Hay algo ciertamente oscuro en ella". La diferencia entre ambas no ha pasado desapercibida para las redes sociales, que ya se han llenado de comentarios al respecto.