Este viernes, en el programa de Aruser@s, reflexionaron sobre las encuestas acerca del conocimiento o no de algunos personajes famosos, y justo el sábado ha aparecido una sobre Isabel Preysler. Alfonso Arús ha mostrado su sorpresa porque mucha gente dice no saber quién es la socialité. "Una cosa es que te caiga bien o te caiga mal, pero que no sepas quién es...", decía.

Esto ha provocado un debate entre los colaboradores. ¿Dónde tienen puesta la atención las jóvenes generaciones? ¿Qué medios consumen los chavales de 15 o 16 años? El vídeo que acompaña a esta noticia aporta interesantes ideas.

El hecho de no conocer a Isabel Preysler supone estar viviendo en una burbuja, apartado de medios de televisión, radio, revistas, etc. "Las nuevas generaciones conocerán a Isabel Preysler el día que saque un tema en Spotify", concluía el presentador.