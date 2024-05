Una mujer ha vivido uno de los momentos que más recuerdan las personas en su vida, pero para ella el recuerdo no será tan bueno. Su novio le ha regalado un anillo de compromiso que le ha encantado. La chica le dice a su pareja que le gusta mucho la sortija, y es en este momento donde se tuerce la historia. El novio le responde que a su exnovia también, ahí la joven se da cuenta de que le ha dado el mismo que le dio a su ex.

Hans Arús cuenta que ahora la mujer tiene un dilema. Ella en sus redes cuenta que le encantaría aceptar el anillo, pero dice que no es su anillo, que no lo ha elegido para ella, y pregunta a sus seguidores si debería aceptarlo. En plató suena un "No" tajante de todas las colaboradoras. Angie Cárdenas opina que no puede quedárselo porque ese anillo siempre le recordará al momento que se lo puso a su ex.

"No te cases con él, un cutre", declara rotundamente Patricia Benítez. "Uno por reutilizar el anillo y dos por quedarse el anillo", declara la colaboradora, que explica que "el anillo una vez se da no se tiene que devolver". Alfonso Arús se pregunta como no tuneó un poco el anillo antes de reutilizarlo y Hans le explica que la chica no sabía que ya había regalado el anillo antes, si no que fue el chico quien se lo confesó.